孫尤安在高速公路上驚見黑狗追車。（孫尤安本人提供）

孫尤安平安救回黑狗。（孫尤安本人提供）

孫尤安沉潛2年近日推出全新創作單曲〈IG〉，透過自問自答式的歌詞，講述現代人手機成癮、生活24小時被網路社群綁架的現象。此外，孫尤安也分享日前在高速公路上意外遇上狗狗走失的驚魂記事件，愛狗成痴的她，暖心呼籲有養狗的人一定要帶愛犬去植入晶片及疫苗，「也希望大家在路上撿到狗時要注意狗狗的心情，因為可能狗狗換環境會很慌亂」。

〈IG〉是孫尤安出道10年、告別前東家成為自由身後，第一首獨立發行的單曲，她包括創作、製作、編曲親自擔任音樂總監，形容過程像懷胎10個月，「好險沒有難產！感謝陪著我一起接生的音樂好友」。至於什麼時候有真的「懷胎十個月」打算？孫尤安表示：「人家說三十而立，正好獨立自主，衝一波。」邁入30歲的她嘗試在音樂上力求轉型突破，對於自己已經30歲的感想，孫尤安笑說：「第一個感想是『不敢相信』，因為覺得自己還是很中二的個性，感覺像個屁孩。」

至於「成家」結婚生子計畫，孫尤安直言「完全沒規劃」，「我自己以『麵包』為重，愛情、生子這些事，等有時間、有能力、有肩膀再來考慮，現階段以追求讓自己開心為首要目標」。儘管現階段對「生小孩」沒計畫，但孫尤安對於「毛小孩」的愛一點都不少，愛狗成痴的她除了照顧家裡的狗狗們，平常也很關注流浪動物相關議題，前陣子還因為一起高速公路冒險救狗狗的事件，暖心舉動讓眾人讚爆。

原來日前她在林口開往三重的高速公路上，發現一隻黑狗不顧車流危險，全力追逐一輛白色轎車，不斷企圖上車，讓正在開車的她心急如焚，由於狗出現已經造成高速公路上一陣騷動，許多現場車主都紛紛減速，希望不要撞上狗，緊急情況下，孫尤安果斷下車將狗先帶回自己車上，讓可能會因黑狗騒動而發生的交通事故平安落幕，並在事後透過動保處安置黑狗，也在IG限動上公布這個消息，希望成功找到狗主人，消息曝光後感動無數網友。