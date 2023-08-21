台日水果一次滿足，「台日水果夏祭」周末凱道登場。（文化總會提供）

台日水果一次滿足，「台日水果夏祭」周末凱道登場。（文化總會提供）

日台交流協會今天宣布，8月26、27日將於凱達格蘭大道舉辦「台日水果夏祭」，現場將有41攤台日限定水果攤位、10組台日藝人表演、夏日祭典小遊戲等精彩活動。祭典不只有吃吃喝喝，還有準備遊戲區給大家玩，「讓各位有吃有喝有玩還有得拿」。

繼宣布「TAIWAN PLUS 2023 台日一緒に」將於9月在日本盛大舉辦後，日台交流協會與文化總會今天再度宣布將在台北舉辦「台日水果夏祭」。

文總祕書長李厚慶表示，去年適逢日本台灣交流協會成立50周年，台日交流邁入下個半世紀，友情也變得更加堅定，第二屆台日水果夏祭將在今年擴大舉辦，活動由一天變兩天、攤位變多、表演也變多，繼續在凱達格蘭大道上，讓民眾品嚐台日夏季水果的好滋味，邀請日本好朋友及國人把握嚐鮮時機，以具體行動支持兩國的優質水果。

他說，台日水果夏祭將精選高品質日本水果空運來台，包含麝香葡萄、水蜜桃等高品質水果，還有來自日本第一栗子產地的茨城縣笠間市的栗子，讓大家親自品嚐、挑選。台灣則有台南麻豆農會的文旦、高雄燕巢農會的芭樂、嘉義阿美鳳梨、南投田寮果菜運銷合作社的紅龍果、高雄美濃農會的木瓜、台中東勢農會的水梨等水果，傳達「水果王國」的熱情。

除了鮮甜的水果，現場還有各種水果產品，包括果乾手工鮮果冰棒、日式水果刨冰、果汁、蛋糕、日本酒及水果風味和菓子。此外，今年也新增了許多經典的台日甜點品牌，包含嚴選京都宇治抹茶作出高品質甜點的一〇八抹茶茶廊、來自東京的超好吃日式甜甜圈Haritts（8／27限定）、結合台灣在地小農與各國特色食材的Huatian花甜。

至於今年祭典的演出卡司，李厚慶說明，由於這次活動擴大舉辦兩天，表演陣容也增加，有古典和風的日本舞踊、太鼓，有可愛活力的偶像，有熱血活力的樂團，還有獲選為日本草莓小姐的人氣台日混血YouTuber，現場與大家互動玩遊戲，完整演出名單如下：西川淑敏舞踊知家、木苺FRUCTOSE、津輕三味線台灣廣原會、孩子王劇團、台灣天祥太鼓團、安娜．李、八得力樂團、楊文孜日本草莓小姐、Kanit卡尼特、柏齡太鼓團。

台日交流協會表示，第二屆水果夏祭將於26日及27日兩天於凱達格蘭大道前舉辦，26日舉辦時間為下午2點至晚上9點，27日舉辦時間為下午2點至晚上6點。今年遊戲區不撈金魚，我們要來換換新花樣，包括水果套圈圈 、夾水果娃娃機等，「 到時候記得來把水果抱回家」。