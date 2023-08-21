消息人士稱，此交易最快將於本周公布，但目前尚未作出最後決定，談判最終也可能破裂。據悉，Lone Star Funds和Platinum Equity也提出收購Delrin的邀約。Delrin的單聚聚縮醛脂（acetal homopolymer）可應用於高負載機械應用，例如設備、門戶系統、輸送帶等。

出售化學資產也凸顯杜邦聚焦於電子、車用和水與工業技術的策略。

杜邦本月稍早公布第二季業績優於預期，並且調高2023營收預測。該公司今年以來股價累漲約10％，標普500指數同期累漲14％。