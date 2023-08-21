半導體高科技產業是台灣經濟的重大支柱，教育部近日核准中原大學在113學年度起，增設「半導體材料與光電檢測碩士學位學程」，並肯定增設此學程符合國家未來科技發展方向，對於產業界將有具體幫助。中原大學未來更將規畫成立「半導體產業學院」，為台灣半導體產業培育更多優秀人才。

中原大學理學院院長吳宗遠指出，台灣半導體產業從晶圓製備、IC設計與製造，先進製程到封裝檢測等已形成完整供應鏈，是全球晶片製造的重要基地，雖然高成本、高鏈結的供應鏈與高技術難度，成為台灣半導體產業領先的優勢條件，但近10年來，少子女化與選擇STEM（科學、技術、工程、數學）領域的大學學生數降低，形成隱憂，中原大學基於過去在半導體相關的材料與光學技術領域研究基礎，籌設半導體領域，碩士學位學程，積極回應產業界對人才之迫切需求。

他說，此學程將聚焦於積體電路設計測試、磊晶技術、晶圓缺陷檢測、封裝、製程模組技術等半導體相關重要領域，以培育半導體材料高階研究人才、先進半導體光電檢測技術及元件分析等領域人才。校方目前也和多家半導體領先企業簽約成立人才推動聯盟，包括日月光半導體、世界先進積體電路、合晶科技、南亞科技、晶成半導體、新應材、德微科技等公司都將提供產學合作及實習機會，讓學生在學期間即具備鏈結理論與半導體實務之機會，畢業後即可投入業界效力。

校方表示，半導體材料與光電檢測碩士學位學程設立後，將以培育具備整合半導體技術與解決方案之高階人才為目標，整合中原優勢研究領域及師資設備，厚實中原及產業界在半導體產業之研發能量，為台灣引以為傲的產業貢獻心力。