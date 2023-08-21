位於嘉義市的嘉義樹木園，近來樹梢、草地間可見小小紅紅孔雀豆，鮮紅愛心外形十分討喜。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

隱身嘉義市巷弄間的「嘉市潮選店」結合在地新創與青創活力，展現城市的好客精神。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

隱身嘉義市巷弄間的「嘉市潮選店」結合在地新創與青創活力，展現城市的好客精神。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

唐代詩人王維《相思》詩文描寫萌生情意男女，以紅豆飾品相贈，而詩中的紅豆其實是又名相思樹的孔雀豆或小實孔雀豆，8、9月是孔雀豆熟成時節，位於嘉義市的嘉義樹木園，近來樹梢、草地間可見小小紅紅孔雀豆，鮮紅愛心外形十分討喜，市府邀民眾七夕情人節相約嘉義樹木園，有情人一起撿豆，拼出愛的寄語。

隱身嘉義市區，有古諸羅八景「林場風清」美譽的嘉義樹木園，有深受市民喜愛的城市綠地，市府觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉義樹木園前身為日治時期「山仔頂試驗地」，是橡膠樹與熱帶經濟樹種殖育試驗地，戰後轉型為植物園，現隸屬於農業部林業試驗所中埔研究中心，園內有超過140種樹木。

近來嘉義樹木園樹梢、草地間可見小小紅紅的孔雀豆閃耀其間，吸引民眾爭相撿拾，張婉芬說，又名相思豆的孔雀豆，自古就是寄語相思的信物，七夕情人節將至，邀天下有情人相約嘉義樹木園，沐浴在森林芬多精中尋相思，再到特色潮選店喝咖啡、品甜點，選物小店挑選禮物表心意，度過浪漫的情人節。

張婉芬說，相思豆1顆寓意「你是我的唯一」，2顆象徵「相親相愛」，3顆表示「我愛你」，4顆代表「山盟海誓」，祝福無論單身男女或熱戀中的情侶，都可以寄語相思豆，有情人終成眷屬。

張婉芬進一步表示，除了撿相思，訴相思，隱身嘉義市巷弄間的「嘉市潮選店」結合在地新創與青創活力，展現城市的好客精神，更是不容錯過，100間特色小店包含咖啡店、甜點冰品、異國料理、中式美食、生活雜貨、書籍文具、髮廊及婚紗等，豐富多元。每家風格獨具，創意不設限，全方位滿足有情人相約喝咖啡、品甜點，挑選獨「嘉」情人節禮物，共享情人節大餐，歡度浪漫又驚喜連連的七夕情人節。

市府建設處表示，孔雀豆常作為庭園樹或行道樹，除了嘉義市樹木園，嘉義公園、劉厝2號公園也都有孔雀豆樹，不過孔雀豆樹全株具毒性，且以種子和豆莢的成分最多，提醒民眾勿攀折樹枝，單純撿拾皮膚接觸無事，但絕不能咬食，如果誤食要立即催吐，並用牛奶、蛋白保護胃粘膜。