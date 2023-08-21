近來在網路動畫片「山道猴子的一生」暴紅，彰化縣長王惠美有感於彰化縣道139線平常也有不少年輕人喜歡來壓車過彎，昨晚在臉書發文，語重心長呼籲年輕人「騎卡慢欸啦」。她想以該片結局當作交安宣導教材，提醒年輕人千萬不要在盲彎超車、壓車帥一波，否則可能把自己一波帶走。

「你也看了嗎？」王惠美指出，近日網路暴紅的動畫片「山道猴子的一生」，獲得廣大的迴響與熱議，寫實的劇情，搭配接地氣的配音，讓許多年輕朋友們產生共鳴，也凸顯出違法改裝車、噪音車、山路競速等交安議題，值得警醒。

王惠美表示，彰化縣道139線因爲山區路段景觀優美，經常吸引機車騎士成群結隊到此機遊，但也有少數車友總是拿生命開玩笑，競速、超速、壓車樣樣來，甚至如同劇中的主角，賠上自己的性命，得不償失。

她想透過「山道猴子的一生」動畫片的結局，來當作交安宣導的教材，呼籲車友們千萬不要在盲彎超車、壓車來帥一波，否則可能把自己一波帶走；同時警方等相關單位也會持續在139線易肇事路段，加強取締違規行為，維護用路人安全，真心拜託，「騎卡慢欸啦！」

為防制山道猴子在彰139線競速、危險駕駛，彰化縣警局、環保局及彰化監理站等單位，上周五（8／18）起一連3天在139線實施聯合稽查，共取締超速15件、無照駕駛11件、改裝變更車體14件、另通報產生噪音車輛6輛。

彰化警分局指出，進入農曆7月後，前往139線的機車騎士有減少的趨勢，而這也反應在事故發生數上，近1周僅傳1件自摔事件。