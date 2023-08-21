卡拉OK店楊姓老闆，不滿旅館業者裝設監視器朝他的店門拍，又盜用他電源，2022年晚間拿鉗子剪斷監視器電線，旅館業者怒告。楊坦承剪電線，指控對方竊電又侵犯隱私，他剪電線是「剛剛好而已」，但法官認為，拔掉插頭就可制止竊電，不用毀損他人物品；且監視器拍攝區是公共區域，一、二審均依毀損罪判拘役10日，全案確定。

75歲楊男在大樓5樓開設卡拉OK店，不滿樓下的旅館業者在5樓裝監視器拍攝到他的店門，且還盜用他的電源，2022年9月1日晚間近9時怒拿鉗子，剪斷該監視器電線，旅館業者持監視拍攝影像及修理報價單，向警方報案。

楊男不否認剪斷電線，辯稱，監視器及電線都是旅館業者的，但卻盜用他的電源，他剪斷電線是「剛剛好而已」， 檢察官以他故意剪掉他人所有的電線，導致監視器喪失功能，依毀損罪嫌起訴。

楊男抗辯，旅館裝的監視器不但盜電，還監看他家，侵犯隱私，他才把電線剪斷；他的辯護律師則稱，楊剪斷電線是因為旅館竊電又侵犯隱私權，符合正當防衛，並不違法。

旅館拿出監視器畫面指出，拍攝範圍是公共區域包括5樓樓梯及出入口，雖卡拉OK店門口在拍攝範圍，但並未拍到內部，未侵犯隱私權。證人也指出，楊如果要制止盜電，只要拔掉監視器的電源插頭就好，不須剪電線。

法官認為，楊男明知監視器及電線是旅館所有，剪斷電線是為讓監視器無法使用；縱使旅館竊電，可輕易排除，並沒有急迫到要剪電線。

台中地院一審簡易庭依毀損罪判楊拘役10日，可易科罰金，楊不服上訴；二審認為原審認事用法均無違法不當、量刑妥適，判決駁回，維持原判，全案不得上訴。