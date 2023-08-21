亞系外資表示，儘管世芯-KY今年面臨高基期環境，但2024、2025年營收還是能繳出超過20％的成長，且直接來自AI營收占比超過6成，故一口氣將目標價由1774元調升2700元，給予優於大盤評等，同時，預估世芯-KY於2023～2025年的每股稅後純益分別為49元、68.5元與90元。

世芯-KY將2023年營收預估自8億美元調升到9~9.5億美元、甚至更多，且2024年動能持續強勁。美系外資表示，主要動能是來自美國數據中心客戶的AI半緊急訂單，而這客戶極有可能是AWS，AWS的7奈米ASIC營收2024年應該會進一步增長，且除了AWS之外，世芯-KY還有其他主要的人工智能項目進入量產，例如英特爾的Habana AI GPU。此外，世芯-KY管理階層表示，3奈米的NRE營收應該會在下半年有一些貢獻，因此，相信世芯-KY已開始對大客戶3奈米ASIC設計進行準備工作，若順利的話，將有機會在2024年第四季Tape Out，並在2025年進入量產。有鑑於營運動能強勁，維持世芯-KY目標價2300元、維持加碼評等。

世芯-KY第三季預計營收將呈現個位數下滑，主要受制於CoWoS產能，但該問題預計將在第四季度得到解決，並一舉調高2023年營收預估至9億美金~9.5億美金，也和好2024年動能持續強勁，只是，有另一家美系外資卻對2024年持謹慎態度，主要原因包括經濟增長放緩，2023年基數較高；再者，量產項目進一步推遲的可能性，但考量但AWS(亞馬遜)訂單依然強勁，對營業利益率擴張意義重大。現階段維持世芯-KY中立評等、目標價2080元。

歐系外資表示，隨著AI(人工智能)需求保持彈性，同時，NRE(委託設計)旺季延續反彈，世芯-KY調升全年營收目標。展望2024~2025年，世芯-KY長期增長完好無損，其在美國的超大規模客戶上調2024年預測，世芯-KY應該有多個項目正在穩步推進。整體來說，將世芯-KY目標價由2300元調升到2500元、給予優於大盤評等。