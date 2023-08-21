蔡英文總統21日出席「Startup Island TAIWAN NEXT BIG頒獎典禮」時致詞表示，政府積極改善投資環境，大力支持新創業者；她相信，以台灣人的拚勁跟創意，台灣總有一天會變成世界上一個新創的王國。（鄧博仁攝）

為打造台灣成為「新創之島」，蔡英文總統今天表示，目前，台灣成立的新創公司已經超過7400家、投資超過19億美元，全國現在已有94個新創基地。政府正積極打響「Startup Island TAIWAN」這個國家新創品牌，要作為國際統一形象，幫助新創企業在海外市場建立網絡，並與當地的新創社群有更密切的交流。

蔡英文總統今天出席「Startup Island TAIWAN NEXT BIG頒獎典禮」表示，大約在10年前，她曾到訪以色列，非常欽佩該國發達的新創文化（startup culture）。現在是她擔任總統的第8年，相信大家正走在創新的路上，只要再加速一點，以台灣人的拚勁和創意，我們總有一天會成為一個新創王國。

前年她參加國發會NEXT BIG發表會時，希望官方和民間一起努力，打造台灣成為「新創之島」。她說，這段時間以來，積極打響「Startup Island TAIWAN」這個國家新創品牌。在今天的發表會上，我們一起見證13家指標型新創加入台灣隊的行列，將代表台灣站上國際舞台，這顯示出，我們新創產業的實力越來越強。

這13家NEXT BIG投入的領域非常多元，涵蓋教育科技、智慧健康以及國防航太等。她感謝大家在專業領域的付出，帶領台灣不斷進步發展。她認為，13家新創企業的名字都相當有創意，以不同語言文化來表達自己，更代表著超越地域、走向國際的企圖心，很高興台灣有新一代的創業家，讓她覺得8年總統做得相當值得。

蔡英文提到，過去幾年，她也和在場的幾家企業有互動經驗，包括參訪Gogolook和Dcard，也與Hahow見面交流，了解創業的經驗。大家投入的領域雖然不同，但是用創意和行動力解決問題，就是最大的共同點，這也是台灣非常需要的能量。而政府的責任是做堅實的後盾，幫助大家站穩腳步、登上國際舞台。

她強調，這也是為什麼我們要建立「Startup Island TAIWAN」，要用這個國家新創品牌作為國際統一形象，幫助新創企業在海外市場建立網絡，並與當地的新創社群有更密切的交流。

蔡英文指出，這幾年，台灣誕生4家新創獨角獸，並在國際嶄露頭角。其中，在美國那斯達克上市的電動機車Gogoro以及台灣第一家掛牌上櫃的SaaS公司91APP，就是第一屆的NEXT BIG代表。

她說，政府也積極改善投資環境，大力支持新創業者。在她上任後，立即推動「亞洲．矽谷」計畫，讓台灣的經貿體質轉變、讓新創環境更好。目前，台灣成立的新創公司已經超過7400家、投資超過19億美元，全國現在已有94個新創基地。截至今年8月18日，國發基金「創業天使投資方案」也已經通過237家企業，帶動的總投資金額超過117億元。

蔡英文指出，金管會更開設「創新板」及「戰略新板」兩個新創雙板，為創業家提供多元資金來源管道。另外，政府也整合資源打造「新創走廊」；串聯台北小巨蛋、「林口新創園」、新竹竹科和竹北生醫園區，以及高雄亞灣創新園區等聚落，提供創新企業及人才更好的發揮空間。

她很高興看到國內企業透過投資、業務合作等多元方式，引入創新能量。例如，一卡通公司和Gogolook合作，防止電子支付詐騙，也有許多公司使用Hahow線上課程平台導入數位學習，提升企業人才培訓效率。

今天有許多外國駐台機構及商會代表出席，她期待未來大家能有進一步合作機會，透過台灣的新創能量，一起解決國際挑戰，提升社會韌性。「我們一起凝聚最大的力量，為台灣拓展更大的國際市場」。