開學在即，每年九月都會迎來一波腸病毒流行高峰，家長多憂心孩子感染，今年國內兩大藥廠研發的腸病毒71型疫苗已通過食藥署核可並正式鋪貨。近日診所醫師觀察，雖是自費疫苗，但家長帶小孩施打踴躍，出現搶打潮，但也提醒，無論有沒有施打腸病毒疫苗，孩子若有感染一定還是要儘速就醫。

天氣炎熱，腸病毒來勢洶洶，根據疾管署統計，今年（2023年）腸病毒確診人數持續上升，已高於2017年同期。馨生醫療院長蘇俊源表示，每年3月至10月，為腸病毒好發的時期，2歲以下的孩童，為腸病毒重症族群，占了90％，千萬不可以輕忽。

近日一名1歲男嬰，家長發現平時好動活潑的他，突然十分嗜睡，沒有活力，到了晚上，男嬰忽然呼吸急促、嘔吐，病情發展很快，經檢查過後確定為71型腸病毒，所幸送醫及時，已無大礙。

收治這名男嬰的醫師蘇俊源表示，71型腸病毒約有2成會引發重症，而腸病毒71型其會侵犯人類的神經系統，不只手腳、嘴巴長泡疹，若是侵入腦幹，嚴重時會使孩童神智不清、昏迷，重則死亡，傳染途徑包括飛沫、接觸等，傳染力極強。

該如何預防？除了勤洗手，保持清潔，台灣目前已有兩種廠商開發出兩種疫苗，為預防腸病毒71型，施打對象為2至6歲孩童，施打疫苗可降低重症風險，副作用輕微，包括注射部位疼痛紅腫、發燒、拉肚子及食慾不佳等，但症狀都比較輕微。今年七月底開始食藥署已經完成封緘檢驗。

蘇俊源指出，腸病毒一共有66種，得過其中一種，或是打過疫苗，還是可能得到另一種，並不會永久免疫。不過，腸病毒71型七天內便可引發腦幹發炎、肺部水腫等重症，接種疫苗不代表不會罹患腸病毒，而是降低重症風險，「施打腸病毒疫苗，以預防重症，也是給家屬一份安心」。

另外，蘇俊源也提醒：平時也要養成好的生活習慣，家裡有孩童的大人也要注意，若有感冒症狀也要去給醫生評估，腸病毒在成年人身上看似一般感冒，若不慎傳染給孩童，後果可能更加嚴重，腸病毒多為接觸、飛沫傳染，無論小孩還是大人，真的不幸染上腸病毒，盡量減少外出、戴好口罩、勤洗手，防止疾病的傳播。