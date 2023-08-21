德國警方今天表示，西部遊樂場一名年輕男子遭殺害身亡，兩名美國士兵涉案被捕。

法新社報導，西部城市崔夫茲（Treves）警方在聲明中表示：「一名28歲男子遭殺害，兩名嫌疑人被捕…他們是美國軍人。」

昨天晚上，崔夫茲和科布倫茲（Koblenz）之間的萊茵-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）維特利希（Wittlich）一個遊樂場裡，數人爆發口角，造成這起死亡事件。

警方援引目擊者的話指出，受害者在打鬥中「被刺死」，「4人，兩男兩女，逃離犯罪現場」。

警方補充說，兩名逃亡的士兵很快被查出身分，其中一名25歲，一名26歲，警方逮捕後，將他們移交美國當局。美國當局將「根據北大西洋公約組織（NATO）法規」負責此案。

維特利希市長羅登基（Joachim Rodenkirch）接受當地媒體採訪時表示，「我們這裡從未經歷這樣的事情」。

自第二次世界大戰以來，美國一直在德國駐軍，但柏林圍牆倒塌後，美國駐軍人數有所下降，從1990年約20萬名減少到現在的3萬4500人。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120821