香港明報報導，恒生指數成分股中，10檔漲，68檔下跌，2檔持平。中升控股漲3.23％，半日收報22.4港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外跌7.37％，半日收報111.8港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，5檔漲，25檔下跌。漲幅最大的是小鵬，半日收報63.35港幣，漲3.85％。跌幅最大的是瑞聲，半日收報15.36港幣，跌5.65％。