香港明報報導，恒生指數成分股中，10檔漲，68檔下跌，2檔持平。中升控股漲3.23％，半日收報22.4港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外跌7.37％，半日收報111.8港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，5檔漲，25檔下跌。漲幅最大的是小鵬，半日收報63.35港幣，漲3.85％。跌幅最大的是瑞聲，半日收報15.36港幣，跌5.65％。
恒生指數21日半日跌247點，跌幅為1.38％，報17,703點，大盤成交額552億港幣。國企指數半日跌80點，跌幅為1.31％，報6,066點。恒生科技指數半日收報3,957點，跌1.24％。騰訊、友邦、阿里巴巴拖累大盤。聯想、碧桂園、京東健康貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，10檔漲，68檔下跌，2檔持平。中升控股漲3.23％，半日收報22.4港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外跌7.37％，半日收報111.8港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，5檔漲，25檔下跌。漲幅最大的是小鵬，半日收報63.35港幣，漲3.85％。跌幅最大的是瑞聲，半日收報15.36港幣，跌5.65％。
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