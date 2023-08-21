市府規畫國慶焰有2處火主觀賞區，約可容留15至20萬人。(林欣儀攝)

今年國慶焰火將在台中中央公園舉辦，台中市議會交通地政委員會上午會勘場地，針對市府將設2處主觀賞區，另有11個周邊觀賞點，多名市議員都要求應做好相關配套措施，尤其市府規畫中央公園南側為接駁車下車點、北側為汽機車停放區，議員也憂心恐出現塞車情況，呼籲應加強交通規畫。

觀旅局指出，根據去年同期風力及風向等情況推測，中央公園辦國慶焰火及無人機活動都相當適合，市府也特別規畫中央公園角落處4公頃大土地為主要觀賞區，另商借漢翔場地3公頃為輔助觀賞區，初估約可容留15至20萬人。當天除國慶焰火秀，市府也規畫無人機展演，將展現珍奶、太陽餅等台中特色，邀藝人演出，同時創新嘗試結合爵士樂演奏。

交通局長葉昭甫則說，為讓焰火效益留在台中，將取消市集規畫，並與鄰近的水湳、逢甲商圈結合，交通局目前規畫在捷運市府站、松竹站及大慶站設接駁車，外縣市民眾搭高鐵或台鐵都可轉乘捷運接駁，另台中市民也可搭捷運到文華高中、文心櫻花站後步行至會場，4條接駁路線至少有200輛車載送旅客。

市議員黃守達指出，市府融入爵士樂的構想應與爵士音樂節一併行銷，另民眾搭捷運去看焰火，還得步行2公里距離，略嫌太遠，應考慮接駁或疏運，尤其要結合周邊商圈，更應該做好引導，之前元宵燈會時就很多民眾抱怨引導不清楚。

市議員陳淑華說：「市府規畫2處觀賞區是緊鄰的，屆時民眾前往會不會導致人潮、車潮過度集中？且若只2處觀賞區，人潮勢必滿溢出去，現有規畫也不夠；另市府說有11處觀賞點，其中包括市府廣場、逢甲夜市、水湳水資中心等，相關配套措施是否完善？」都應清楚說明。

觀旅局長陳美秀表示，當天除地面會有引導指示，也將安排志工揹著指示牌導引，另也會於9月底試放焰火的時候派員至各觀賞點觀測情況。葉昭甫則說，市府透過多點觀賞、活動分時、路徑明確3大方向規畫，藉以達到人潮分流的效果。