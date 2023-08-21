碧桂園、恒大接連爆，大陸房地產業相繼踩雷，玉山銀行總經理陳茂欽今日表示，過往就是以比較審慎態度布局大陸，加上大陸經濟前景下滑，以及疫情干擾的因素，近年對大陸曝險已經下降。他認為，大陸經濟發展進入「平庸（發展）時代」，國家在經歷快速成長後，沒有找到第二曲線或新成長引擎就會如此，如同當年蘇聯。

陳茂欽表示，現階段大陸將同時面臨債務、房企、外貿及美中衝突四大危機，債務危機沒處理好就會變成金融危機，不容輕忽，與房企、美中衝突都是前所未見的挑戰，而房企其實只是冰山一角，占一小部分，也考驗大陸官方會祭出何種政策因應。

玉山金控今（21）日召開法人說明會，2023上半年金控獲利創同期歷史新高，玉山金淨收益313.1億元，稅後淨利105.5億元，較去年同期成長48.9％，EPS 0.72元，ROE 10.06％；玉山銀行稅後淨利95.2億元，年成長51.0％。玉山證券及玉山創投稅後淨利分別成長8.1％、52.1％，各子公司均交出良好成績。

黃男州表示，新的經營團隊已擘劃4＋E的發展策略，「深化海外經營、高端客群經營、金融科技領航、強化三道防線及ESG永續發展」。玉山以成為綜合績效最好，也最被尊敬的企業為使命，致力將永續發展與成長策略結合，發揮金融正面影響力，為股東、員工及這片土地創造更大的價值。

2023前6月淨手續費收入101.2億元，創歷年次高，其中財富管理淨手收44.4億元，年成長9.0％。玉山提供多元產品滿足高資產VIP財富增值、家族傳承、退休照顧需求，資產管理規模（AuM）1億元以上顧客戶數及AuM均成長2成，並首創發行綠色結構型金融債券，提供高資產顧客差異化的投資標的，募集量為財管2.0結構型金融債第1名。玉山持續將數位科技融入銀行本業，自主開發GRACE資產配置服務系統，協助理財專員掌握顧客動態投資組合的品質，並快速產製客製化資產配置建議書，提升顧客滿意度。

信用卡淨手收33.8億元年成長13.0％，連4季雙位數成長，受惠海外旅遊簽帳大幅成長8成，以及信用卡繳納所得稅款，簽帳金額成長33.6％排名市場前三。玉山攜手星宇航空發行「玉山星宇航空聯名卡」後，再推出九州熊本縣獨家授權的「玉山熊本熊信用卡」，積極經營旅遊消費商機。

2023年台灣製造業及出口受全球終端需求減少影響，整體放款成長略減緩，玉山上半年放款餘額年成長4.8％，企業放款餘額年成長4.7％；總存款餘額年成長5.9％。玉山攜手企業進行低碳轉型，積極與企業做ESG議合並協助訂定目標，永續連結貸款（ESG linked loan）餘額年成長81.3％，整體永續授信餘額佔整體法金放款35.1％。在升息環境中，玉山展現良好的風險管理能力，第2季底逾期放款比率（NPL）為0.17％，備抵呆帳覆蓋率690.6％，維持優良資產品質。

玉山海外經營有成，在10個國家地區擁有31個營運據點，上半年海外分子行獲利年成長122.8％，貢獻銀行33.2％獲利，海外分行獲利排名國銀第2。玉山福岡分行上月甫開業，是第一家在九州設立分行的台資銀行。九州是日本半導體、汽車產業及中小企業聚落重鎮，許多台資供應鏈在九州設立營運據點，福岡分行掌握在地特色業務及再生能源商機，深耕台日跨境客群，與東京分行發揮1＋1＞2優勢，擴大東北亞的經營腹地。