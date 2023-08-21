美系外資表示，晶心科坦言因為經濟形勢嚴峻，導致今年上半年大陸、美國的業務表現低於預期，然而，晶心科預計下半年收入將佔2023年總收入的65%，上半年與下半年的比例與2022年類似，因此，晶心科仍看好今年營收會有雙位數成長。故重申晶心科目標價560元、加碼評等。

美系外資表示，晶心科目前約有400多位員工，其中研發工程師佔80%，晶心科預計到2024年底員工總數將達到500~550人，藉此支持加速產品開發(例如AX60 Out-Of-Order系列）以及貨幣化(例如AX45MPV和AX65的項目交付)。

美系外資表示，晶心科RISC-V在AI中的應用已獲得Meta MTIA的驗證，未來還會有更多成果可期，不僅如此，值得注意的是，三家美國人工智能應用公司躋身晶心科技上半年十大客戶名單。晶心科還看到許多客戶採用RISC-V IP在邊緣設備中啟用人工智能相關功能，相信晶心的RISC-V產品在AI趨勢下，滲透率將更高。