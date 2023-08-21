韓國性感女神「DJ SODA」13日參加日本大阪的音樂祭時，遭多名觀眾襲胸，此事嚴重損害日本國民形象，也被冠以「癡漢大國」。先前主辦單位「TryHard Japan」呼籲襲胸之狼趕快出面，21日更是直接向大阪府警方提出刑事告訴！

SODA日前在推特公開被襲胸的照片，表示不只有男性粉絲觸摸她的胸部，更有位女性粉絲直接大力抓下去，對方甚至無視她在與其他粉絲互動，直接勒她的脖子，直到經紀人過來才把她拉開，而她與主辦方已經報警處理。

據日本《NHK》報導，主辦單位今日透過律師向大阪泉南警察署報警並提告，律師以「無特定嫌犯、在未獲同意下對其受害人性猥褻」之嫌疑對警方進行刑事告發。目前大阪警方已受理此案，並將透過影像解析來鎖定嫌犯，全案已進入司法程序審理中。

然而此事風波不僅於此，日本已出櫃的搞笑藝人「快樂信吾」15日曾在推特上反過來指責受害人，辱罵她：「DJ SODA是什麼東西啦！你是去揉自己的奶的不是嗎？不要再來日本了！」此番檢討受害者的發言立刻遭撻伐，「這就是典型的二次強暴」、「不好笑！趕快刪掉！」豈料，快樂信吾的發言引起高達1491萬人次觀看，令他得意洋洋地表示：「我一直都覺得這些（關注）可以變成錢就好了！」隨後快樂信吾也刪除相關爭議發言。

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