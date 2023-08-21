南二監再發生親友高調接風受刑人出獄事件，警方緊急布崗逐一盤查可疑車輛。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南第2監獄去年9月發生受刑人出獄，小弟在門口放炮高調接風嗆警事件，引發社會觀感不佳，20日洪姓受刑人出獄，監獄門口又聚集15車30人，警方這回即刻動員，逐一盤查驅離，獄方避免節外生枝，開特例專車將洪男載到廟宇，轉搭友人車離去。

南2監去年發生林姓受刑人出獄時，20多人聚眾在監獄門口放鞭炮慶祝，並不服員警驅離嗆聲推擠，並將影片上傳網路，引發社會爭議，警方後來帶回12人，以組織犯罪與妨害公務偵辦。

不到30歲的洪姓受刑人為中部人，過去因鬥毆滋事，因傷害案入獄服刑8個多月，20日上午刑滿出獄，台南市第2監獄管理員隨即發現，監獄大門外浩浩蕩蕩聚集15輛汽車、約30人準備高調為洪男接風，緊急通報轄區警方。

警方隨即在南2監聯外雙向道路布崗設置臨檢點，逐一盤查可疑人車，詢問發現都是來自中部的洪男友人，為避免再度擦槍走火滋事，隨即協調群眾離開門口，轉往附近的廟宇等候，獄方一度要求警方開警車戒護洪男離去，遭到拒絕。

未免再度節外生枝，最後開特例，以公務車載送洪男，接駁到鎮南宮廣場，轉搭友人車輛離去。警方並持續加強該區巡邏，防止發生滋擾事故。

警方表示，入監服刑本不光彩，服刑期滿出獄是更生的開始，並非風光的場面，過去親友高調接風的舉動已引發社會負面觀感，呼籲當事人與親友保持低調。