全球熱愛生命獎章得主－陽光喜憨天使周以嘉再奏希望樂章幫開場。（許逸民攝）

澎湖馬公市文澳國小抗癌小鬥士楊歐祉言，出生3個多月，就被確診為「惡性腦部腫瘤」，完成開顱手術10次化療，榮獲今年周大觀文教基金會熱愛生命獎章，由於他從小立志當名霹靂戰警，維持社會治安，因此基金會今日與澎湖縣政府警察局為其圓夢，貼心準備小小警察制服，搭配玩具槍，在澎湖縣政府警察局長室接受表揚。

楊歐祉言現在國小三年級，出生3個多月，就被振興醫院兒童神經外科主任黃隸棟醫師確診為「惡性腦部腫瘤」，完成開顱手術10次化療，歷經免疫低下出血不止，劇吐反應，人工血管感染摘除重置，還挺過嚴重菌血症，且1歲半病情再度復發，雖穿越鬼門關重生，但身體比同齡矮小。

不過，各項功課都維持在全班前3名，並以「如果有一天」為主題的繪畫比賽，榮獲全國第一名，也為弱勢癌童畫出希望。

今天，為圓其立志霹靂戰警的夢，與母親、弟弟，前往澎湖縣政府警察局長室，接受局長林逢泉頒獎表揚，並由全球熱愛生命獎章得主－陽光喜憨天使周以嘉再奏希望樂章開場，文澳國小校長方南芳，周大觀基金會董事長郭盈蘭等都到場加油打氣。

周大觀文教基金創會理事長周進華表示，目前每年10000個孩童，有3至4個癌童案例，每年新增罹癌學生約500人。而基金會為不讓所有罹癌學生獨對癌症，並鼓勵努力向學、忘記病痛，特別設置「抗癌圓夢助學金」，從1997年至今26年來已義助新台幣2億7千5百多萬元—力挺13772位罹癌學生。

呼籲各界捐贈每筆中獎機率還有1元的電子發票，給愛心專碼：525，誠邀大家和周大觀文教基金會一起拉拔生命鬥士，也助今年最弱勢的300位罹癌學生一臂之力。

周進華說，榮獲今年抗癌圓夢助學金的學生，有2人想當警察，1人就是楊歐祉言、另1人在桃園，都獲得警局長支持接見，希望他們長大後成為警察局長、警政署長。