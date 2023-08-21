周三（23日）是24節氣中的處暑，小孟老師在臉書上分享處暑的開財秘招和6項禁忌，包括冷氣不宜開太冷、忌安床、不宜去空曠地、生肖兔、鼠易沖煞、洗澡禁關窗等，其中生肖兔、鼠在此段時間易沖煞，外出時需注意安全，以免跌倒導致身體不適。

另外，小孟老師分享處暑開財秘訣，首先可準備一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，接著貼在杯子的外圍象徵太陽水，最後再把它飲用完，就能吸收到太陽能量，有望獲得財神爺眷顧。

【處暑6項禁忌】

1、室內冷氣不宜開太冷

處暑這段期間若冷氣開太冷，容易造成室內、外溫差過大，導致頭暈不適。

2、忌安床

處暑這段期間天氣日熱、夜涼氣溫不穩定，若隨意搬動床，易造成睡眠品質較差或沖到床母。

3、禁去空曠地

處暑這段期間適逢鬼月，許多好兄弟仍然會在戶外遊盪，因此不宜去空曠地。

4、禁海邊戲水

處暑這段期間天氣不穩定，午後容易有陣雨，因此古人在此時當看見天氣轉陰時，會避免到海邊戲水，以防巨浪。

5、生肖兔、鼠易沖煞

古時候有句話說，處暑會曬死老鼠，意謂處暑天氣依舊炎熱容易曬死老鼠，加上農民曆又沖生肖兔，因此生肖兔和生肖鼠外出時需注意安全，以免跌倒導致身體不適。

6、洗澡禁關窗

處暑這段期間洗澡一定要開窗，若是泡澡水溫不宜太燙，以免室內溫度過高導致呼吸不順暢，引發暈眩。