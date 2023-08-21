當你慘遭鎖在門外，苦苦等待卻無人反應時可以怎麼辦？近日，有一名網友因為外出購物，回來時發現自己被鎖在門外，當下門鈴無論怎麼按仍舊無人回應。於是，該名網友靈機一動、玩心大起，竟突然Cosplay外送員大哥，只見畫面中的他頭戴安全帽，舉著白色包裹，神情詭異地盯著監視鏡頭：「您的外送到了~不開門是不是，鎖裡面的門什麼意思，快開門~」隔著屏幕都能感受到該名網友爆棚的表演欲。
影片一經發佈，眾多網友也紛紛留言：「這樣親切的大哥，要是我也不敢開門，你還是放門口吧」、「有點可怕但很好笑」、「我會嚇死」、「我沒想到恐怖跟可愛居然可以同時出現」、「誰敢開門？」、「七月第一嚇」。
甚至不久後，該影片也勾出一名身心障礙精神科主治醫生於評論區留言「你好」，網友本人見狀也幽默回道：「醫生您好，我先天性的有一些表演慾的問題，我覺得很可能神經失調導致我可能有一些疾病存在。請問哪裡可以掛號？」
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