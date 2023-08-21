玉山銀2023前6月手續費收入101.2億元，創歷年次高，其中財富管理手收44.4億元，年成長9%，玉山提供多元產品滿足高資產VIP財富增值、家族傳承、退休照顧需求，資產管理規模(AuM)1億元顧客戶數及AuM均成2成，首創發行綠色結構型金融債券，提供高資產顧客差異化的投資標的，募集量為財管2.0結構型金融債第1名。玉山持續將數位科技融入銀行本業，自主開發GRACE資產配置服務系統，協助理財專員掌握顧客動態投資組合的品質，並快速產製客製化資產配置建議書，提升顧客滿意度。

玉山銀信用卡淨手收33.8億元，年成長130%，連4季雙位數成長，受惠海外旅遊簽帳大幅成長8成，及信用卡繳納所得稅款，簽帳金額成長33.6%，排名市場前三。玉山攜手星宇航空發行「玉山星宇航空聯名卡」後，再推出九州熊本縣獨家授的「玉山熊本熊信用卡」，積極經營旅遊消費商機。

放款方面，台灣製造業及出口受全球終端需求減少，影響整體放款成長略減緩，玉山銀上半年放款餘額年成長4.8%，企業放款餘額年成長4.7%；總存款餘額年年成5.9%，永續連結貸款餘額年成長81.3%，整體永續授信餘額佔全體法金放款35.1%，在升息環境下，玉山展現良好的風險管理能力，第2季底逾期放款比率(NPL)為0.17%，備抵呆帳覆蓋率690.6%，維持優良資產品質。