演員張靜之近日在衛視中文台《一袋女王》探討「愛情剛萌芽時千萬別對女生做的事」，透露之前到日本出外景時認識當地攝影師，對方在某次聚餐後藉著酒意向她告白，當她拒絕後，對方竟然馬上清醒，讓她忍不住吐槽：「他當攝影師真是浪費了。」

張靜之說，當時參與國際團隊的拍攝工作，因為她會一點日文跟英文，就與對方滿聊得來，後來還有持續用電子郵件聯絡。七個月後，張靜之因為朋友生日到日本慶祝，張靜之也邀對方參與。一開始，兩人聊聊近況開心聊天，結果對方喝醉後完全變成另一個人，變得非常盧，還把衣服拉起來跳舞，就跟日劇裡上班族喝醉後在頭上綁著領帶跳舞一模一樣。一陣嬉鬧後，對方突然坐到張靜之對面，眼神迷濛的看著她，越靠越近用日文對她說著「怎麼會這麼可愛」，當下張靜之就覺得有點不舒服。

之後，大家接著去續攤，一行人走在馬路上，對方就一路搖搖晃晃的走著，當大家都已經過馬路到對面了，張靜之卻看到對方彎著腰一副很難受快吐的樣子，只好在一旁陪著他，等著等著就變紅燈了，此時男生突然抬頭對她告白，說第一次看到張靜之時就超喜歡她，還問她可不可以留下來在日本發展，自己以後拍片要找她來演，嚇得張靜之一等到綠燈後直接快步跟上其他朋友，最妙的是看到張靜之這個反應後，那位日本攝影師突然就不醉了，很正常的走向大家，張靜之恍然大悟原來剛剛的酒醉都是演的。

此外，她透露曾因為同戲男演員溫馨接送產生好感，但對她來說跟同劇演員談戀愛是禁忌，所以她便找機會跟對方講明戲殺青前不會跟對方有進一步發展，但沒想到從那天起，男生照三餐關心，還會用男友口吻問有沒有想他。

沒想到後來開始出現閒言閒語，例如中午放飯時工作人員就會開她玩笑，笑她不用自己拿飯，有人會幫她挑好送過去。不然就是張靜之遇到天地班（只拍第一場跟最後一場）時，工作人員就會笑說這樣有人會等很久，讓張靜之有些不開心，因為自己在劇組從來不跟對方有曖昧行為或是拉到角落聊天，讓她實在覺得很奇怪，為何工作人員會有這樣的反應。一直到有次張靜之經紀人到劇組探班，提醒她談戀愛要低調一點，不要搞得工作人員都知道，張靜之追問之下才知道一切都是男生四處放話明示、暗示張靜之是他的女朋友，張靜之知道後就直接跟男生把話講開，不要再接送她，一段剛萌芽的曖昧情感就此結束。本集將於8月22日(二)晚上11點衛視中文台播出。

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