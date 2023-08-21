畢業季來臨，大陸年輕人求職不易，但如果能一邊求職，一邊享受逛夜市的樂趣，或許能讓苦悶的心情稍稍緩解。江西南昌近日就別出心裁舉行所謂的「星空夜市招聘會」，各企業人力資源主管化身「攤主」，霎時間也消解了應聘者的緊張情緒。

中新網報導，在南昌首個龍蝦主題夜市－新建區「欣悅不夜城．龍蝦聚落集市暨龍蝦主題文化街區」上，既有尋味而來的食客，又有手握簡歷尋找就業機會的求職者。旁邊的招聘區內，企業人力資源經理也化身攤主現場推介，和求職者面對面進行溝通。

求職者徐可欣表示，這樣的招聘方式很新穎，氛圍也輕鬆，緩解了大家平日裡求職的緊張感，有助於更好地展示自己。

報導稱，除了線下招聘，現場還開展了直播職缺活動，職缺主播與求職者們在直播間進行線上互動交流，詳細介紹招聘職位、薪資待遇等情況，讓就業「觸屏可得」。

據瞭解，此次洪漂人才薈星空夜市招聘會共有40多家南昌知名企業參加，提供涵蓋IT、互聯網、金融、製造等多個領域的專業技術職位和管理類職位800多個，吸引求職者近2500人次。

報導稱，活動現場，南昌市新建區人社局和欣悅湖街道也擺攤設點，向大學生宣傳人才落戶、就業扶持、創業補貼等政策，為他們提供精准就業、創業扶持等服務。

南昌市新建區人社局局長杜玉琴說，接下來還有多場星空夜市招聘會在人氣旺盛的商圈綜合體舉辦，將以夜生活場景與人才交流場景相結合的方式，以夜市「煙火氣」為就業服務「聚人氣」，助力更多求職者更好就業、滿意就業。

報導指出，形式新穎的星空夜市招聘，不僅促進用人單位與求職者「雙向奔赴」，更點亮了城市夜經濟。為進一步聚集人氣，當地商務部門還在現場設置了企業展銷區，理想、比亞迪等6大品牌車企及保利、金地、綠都三家房企開展推介展銷。一個集娛樂、求職、美食、購物等諸多元素為一體的夜間消費新場景正在為市民帶來新的城市煙火氣。