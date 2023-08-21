去年高雄地檢署公布台灣人到杜拜發財、慘淪「豬仔」被電擊影片，提醒國人勿輕信詐團，事後監察院認定違反「偵查不公開」原則提出糾正。雄檢強調，訊息發布都按不公開作業辦法規定，該事件屬社會矚目案件，有公開、警惕國人的必要，全案已在監院調查時充分說明。

去年8月雄檢偵辦杜拜人蛇集團案，集團以半年收入百萬元的「打字」工作為餌，誘騙22位台灣民眾赴杜拜工作。沒想到，詐騙「業績」不佳的男子逃跑被抓到，被電擊棒電到哀哀叫，全程被集團拍下影片上傳網路外流。

檢調獲報後發動搜索，帶回陳姓、蕭姓男子等26人。檢方在查扣手機裡發現一段2分多鐘的短片，一名手持電擊棒的男子操著大陸口音直說「我會讓你在這裡過得生不如死」、「我不會賣他，就會讓他在這裡折磨他」，過程中不斷拿電擊棒對一名白衣台灣男子凌虐，男子當時痛苦到雙膝下跪求饒，影片公布後震驚社會。

檢方粗估從去年5月至7月間至少有50名台灣人被騙至杜拜工作，透過新聞發布，要提醒台灣人別誤信高薪陷阱。

但影片中的白衣台灣男子事後回到台灣，發現自己成為社會新聞主角，氣得主張影片讓他受到虐待，求助人權團體及監察院等多個單位。

監察院調查後，認為高雄地檢署未詳加查證破案影片的真實，落實去識別化，僅憑調查局高雄市調處說詞，發布新聞，違反偵查不公開作業辦法的規定，通過高雄地檢署糾正案。

雄檢強調，該影片已經「去識別化」無從特定或識別其身分，並無侵害他人權益，也未有影響該案後續偵辦。該案屬於「偵查不公開作業辦法」規定的社會矚目案件，有適度公開說明、昭告國人的必要，提醒民眾不要上當。

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