大陸商務部於今年4月展開對台灣貿易壁壘調查， 本月17日公布初步結果，認定台灣涉違反世界貿易組織（WTO）相關規則，將中止或部分中止ECFA給台灣的關稅優惠。對此，Youtube頻道《野電視94強》發起最新網路投票，對於民進黨政府是否真敢斷ECFA，詢問網友想法，結果相當出人意料。

Youtube頻道《野電視94強》今（21）日發起網路民調，截至今天下午2點15分，總計有1.7萬人參與，針對「請問你認為民進黨敢廢了ECFA嗎？」題目，有79%民眾表示，「不敢，民進黨承受不起廢ECFA後的經濟損失！」、另有21%參與者指出，「敢！就像是寧願讓台灣缺電也要廢核四一樣！」

認為民進黨不敢停ECFA的民眾表示，「不敢，不是為經濟損失，是為選票」、「沒錯喔 都是農漁民的票」、「不知是對糖衣還是毒藥上癮，看到邱太三的聲明覺得好可笑」、「79趴人通過智力測驗，還有待進步」、「絕對不敢廢，因為廢了，選票就沒了，重點以前抗議簽ECFA，現在連廢都不敢不是打臉嗎？」

不過也有人持不同意見，稱「蔡政府認為廢了對選舉有利時就會廢了」、「損失不是民進黨承受的，是全台灣人民一起承受的」、「其實少一個選項，就是繼續躺平」、「執政黨不要迷上了糖衣毒藥，吃了會死，感快宣布解除」、「他們會把鍋甩給下一任總統」。