基隆市大武崙沙灘21日起重新開放，吸引不少民眾開心戲水。（張志康攝）

基隆市大武崙沙灘21日起重新開放，吸引不少民眾開心戲水。（張志康攝）

基隆市政府21日起重新開放先前封閉的大武崙沙灘及潮境公園潛水區，市府表示，已經重新界定安全水上遊憩區，並強調宣導告示及增加水上機動救援設備，將事故風險降到最低。市府強調，若有違規，將會依法開罰。

基隆市政府發言人余治明表示，在大武崙沙灘部分，基隆市政府透過三項作為，強化現場管理。

首先是新設了水域的警示線，將夏日水域警示線由原本滿潮時距岸90公尺處，內縮35公尺，設置在距岸55公尺處。

其次是在大武崙沙灘增設了廣播設備、警語告示牌及救生圈，強化民眾安全宣導，進一步提升安全警示及遊憩品質。另一方面，市府也在現場增加救生艇海上警戒及救生人力，除在海上配備一艘動力救生艇外，市府也在岸上及救生艇上，配備各2名救生員。

至於潮境公園潛水區部分，市府產發處、消防局也與海科館、基隆市救難協會等單位，共同合作實施「水域預警機制」。除透過現場的義消及消防人員在現場的潛點下水入口進行宣導外，市府也將透過原本已有的即時監控系統，配合消防局的空拍機進行即時觀測。

市府產發處蔡馥嚀科長也表示，市府將透過遠端及現場的人力合作，進行即時的觀測，若必要時，也將預防性關閉海域。同時，消防局也支援救生艇在潛水區警戒線外待命，隨時協助緊急狀況或驅離誤闖航道的潛客。

余治明表示，在水域重新開放後，請民眾戲水或潛水時，務必遵從現場告示及安全人員指示，若民眾任意跨越警戒線，或是在非開放時段進入場域戲水，大武崙沙灘部分，將依《發展觀光條例》第60條規定，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，潮境潛水區違規者，將依《漁港法》裁處10萬以上、50萬以下罰鍰。