沙鹿果菜運銷合作社與日本貿易商多次交流、參訪，成功爭取對方於8月下單1貨櫃、約18噸的冰烤夯薯，21日舉辦封櫃儀式。（潘虹恩攝）

沙鹿果菜運銷合作社爭取日本貿易商於8月下單1貨櫃、約18噸的冰烤夯薯，21日進行封櫃儀式，多位地方人士一同見證。（潘虹恩攝）

沙鹿果菜運銷合作社成功爭取「冰烤夯薯」外銷日本，21日封櫃啟航，期盼未來持續開拓國際新通路。（農業局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市沙鹿與清水區因地利因素，種植出的甘藷品質優良且生產量多，近3年經沙鹿區果菜運銷合作社與日本貿易商10次交流、參訪，成功爭取對方於8月下單1貨櫃、約18噸的冰烤夯薯。沙鹿果菜合作社21日舉辦封櫃儀式，邀多位地方人士一同見證，期待未來持續開拓國際新通路。

保證責任台中市沙鹿區果菜運銷合作社今21日舉辦台灣甘薯封櫃外銷日本儀式，包括農村發展及水土保持署長李鎮洋、台中市議員楊典忠、施志昌以及多位地方人士共同見證。

沙鹿果菜合作社理事主席童育賢表示，合作社和日本接洽近3年時間，合作社3次往來日本參加食品展，日本7次派員來台視察，經過農地到生產履歷的把關和驗證，才成功將冷凍履歷地瓜外銷到日本通路，相當不容易。此次首批外銷量達18噸，約1個40呎的貨櫃，相信這是好的開始，也會陸續接到訂單，盼能撐起台灣甘藷產業的一片天。

李鎮洋說，台灣農產品要銷往日本並不容易，此次外銷日本代表台灣地瓜生產過程、履歷方面被日本接受，只要經過他們認證，銷售到全世界都沒問題，期待未來沙鹿果菜合作社不僅把目標放在日本，也能放到歐洲、美國和其他國家，擴大種植面積，提升加工技術為台灣農民創造更多收入。

中市府農業局說明，台中地區甘藷栽培面積727公頃，年產量達1萬2393公 噸，其中以沙鹿區258公頃、年產量5.105公噸最多，其次是清水區203公頃、年產量2510公噸，栽培品種以台農57號（黃皮黃肉）及台農66 號（紅皮紅肉）為主，沙鹿果菜合作社製成的冰烤夯薯即以台農57號製成。

沙鹿果菜合作社於2008年成立，主要生產TAP產銷履歷地瓜，契作原料來自台中海風社區之嚴選在地地瓜台農57號，海風社區紅土含豐富礦物質，地瓜品質佳且產量多。合作社生產場域均通過HACCP及ISO22000等認證，合作社亦為中彰苗地區多所高中、國中、國小在地農產長期供應方，導入學生營養午餐菜單食用。