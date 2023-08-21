彰化市公所將於後站廣場及陽明公園舉辦彰化童樂會系列活動。（彰化市公所提供／孫英哲彰化傳真）

斥資3億7千多萬元興建的彰化市「扇形車庫停車場」完工後，全台最具鐵道特色的公共藝術作品「福爾摩沙號」，也將於8月26日下午5點在彰化後站廣場亮相，這件作品使用的紅磚數量超過1萬塊，等比例還原國寶級蒸汽火車CK124造型，還會噴煙。

彰化市公所指出，在彰化鐵道文化觀光廊道勇奪2023建築園冶獎－舊建築景觀類大獎後，以百年建設為目標打造的扇形車庫停車場，歷經國內新冠疫情期間的缺工危機後，已在今年7月31日竣工，正辦理工程驗收等相關作業，力拼年底前取得使用執照，啟用後可停放295席汽車、525席機車。

市公所表示，扇形車庫立體停車場設計的人行動線可銜接既有跨站天橋外，也將串聯戶羽機關車園區、扇型車庫、舊鐵路宿舍村，打造Line Park鐵道觀光廊道，且後站廣場闢建成綠意盎然的景觀大草坪，廣場上更陳列了等比例還原國寶級蒸汽火車CK124造型的公共藝術作品「福爾摩沙號」。

這項作品座堪稱全亞洲唯一以磚頭搭建而成的火車頭，由青年藝術家周承恩設計，並由花壇的順達磚窯工藝師張澄淵施作，總重量逾50噸，歷經長達1年的時間搭建而成。

為了慶祝接連而來的喜事，公所也策劃彰化童樂會系列活動，首先登場的是8月26日、27日下午4點到晚上9點在後站廣場舉行的「蒸食燭光祭」，現場有樂高小火車、手作教室、街頭藝人、鐵道市集等精彩活動，市長林世賢邀請民生國小資優班小朋友化身小小站長，帶領大家一起開箱、體驗「翻轉扇庫－彰化鐵道文化觀光廊道」。

另外，9月16日、17日下午4點到晚上9點在陽明公園大草坪舉辦「星空野餐趣」，邀民眾享受野餐的樂趣，觀賞最受歡迎的人氣電影，除豐富的表演節目及禮品等，參與者還有機會獲得價值250元的精美好禮，以及參與免費的DIY手作。