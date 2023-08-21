隨著汽車產業迅速轉向雲端原生軟體開發模式，軟體正成為打造差異化汽車功能和乘客體驗的關鍵。高通技術公司致力推動「開發者優先」策略，公司期待與這兩個聯盟合作，利用可擴展、開放且靈活的Snapdragon數位化底盤平台，支援汽車生態系統打造先進的智慧座艙、先進駕駛輔助系統(ADAS)和連網服務功能。

目前高通技術公司正與全球的產業利益關係人合作，在簡化和加速汽車跨產業平台的軟體開發與部署的同時，為生態系提供創造可盈利應用和服務的全新機會。透過與兩個聯盟緊密合作，高通技術公司能夠支援SDV基礎設施，協助實現最佳的開發者體驗和效率，並透過利用駕駛平台特性和連網服務幫助提升使用者體驗，讓消費者從汽車中持續獲得加值服務與體驗。對開源軟體開發的支援，使高通技術公司能夠更快地向市場推出成熟、標準化且可持續更新的彈性軟體功能，實現汽車製造商維持長期的客戶關係，從而在汽車的整個生命周期內創造全新的收入來源。

高通技術公司產品管理副總裁Bill Pinnell表示，期待成為Eclipse SDV工作小組和SOAFEE SIG中的一員，聯盟將為高通技術公司提供全新機會，使公司能夠與全球其他汽車領導企業合作，共同開發具備互通性、模組化和基於開源標準的軟體疊層、中介軟體以及雲端元件，這些對於整個汽車生態系充分把握軟體定義汽車日益增長的機會而言不可或缺。

作為全球最大的個人和組織加入的社團之一，Eclipse SDV工作小組(隸屬於Eclipse基金會)擁有成熟、可擴展和商業友好的環境，專注開源軟體協作和創新。該工作小組致力於為汽車生態系統提供協作平台，以推動基於開源和開放標準的技術發展，從而加速實現軟體定義汽車的願景。SOAFEE是一個產業導向的特殊利益團體(SIG)，由全球汽車製造商、半導體供應商、開源和獨立軟體供應商以及雲端技術領導企業組成，主要提供針對混合關鍵型汽車應用進行強化的雲端原生架構，以及相應的開源參考實現，以支援商用和非商用產品。SOAFEE SIG則由安謀(Arm)、AWS、博世(Bosch)、CARIAD、馬牌集團(Continental)、Red Hat、SUSE和Woven Planet共同創立。SOAFEE SIG致力於引領和定義高效邊緣工作負載新時代所需的雲端開發模式。