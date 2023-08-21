中華職棒富邦悍將內野手劉俊豪在球場外出狀況，遭到前女友提告公然侮辱、洩漏個資、妨害名譽。富邦悍將球團21日回覆表示，球團會依隊內規定要求球員謹慎處理。劉俊豪所屬經紀公司也代表回應，轉達劉俊豪本人的懊悔與歉疚之意，並且願意接受球團處分。

經紀公司聲明：「感謝蕭女士及蕭小姐對劉俊豪多年的照顧與幫助，能夠實現打職棒的夢想，劉俊豪至今仍然心懷感激。之後與蕭小姐結束交往，劉俊豪感到遺憾，也感謝蕭女士持續關心劉俊豪狀況。日前劉俊豪因自己在球場表現不盡理想，心情低落下把蕭女士的關心解讀成騷擾，而在社群平台上出現情緒性用語，對蕭女士及蕭小姐造成傷害，劉俊豪深感抱歉與懊悔，除再次向蕭女士及蕭小姐致歉，也尊重對方後續處置方式。」

簡言之，劉俊豪與前女友交往時，經常獲得她母親的關心，即使在分手之後也是如此。然而最近劉俊豪使用公開網路帳號對前女友母親出言不遜，還透過友人轉發，造成前女友母親受辱與個資外洩。

劉俊豪的經紀公司也代他向球團致歉：「對於個人私領域事情處理失當，造成富邦悍將球團困擾，劉俊豪也鄭重向球團致歉，並坦然接受球團相關處分。劉俊豪對個人不成熟的行為造成紛擾，再次表達最深的歉意，也感謝各界關心與指教。」