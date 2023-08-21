近年，民眾對於「民俗月」看屋、購屋有禁忌的觀念已經越來越淡，但仍免不了有些人「寧可信其有」。如何兼顧看房購屋需求及傳統觀念？信義房屋專家從「看屋」、「做決定」等兩大方向提出解方，希望民眾能夠順利化解疑慮。

信義房屋高三區協理周清源觀察，現在傳統觀念已經比較淡化，許多年輕人不在意民俗月出來看房、購屋，甚至還認為有以下幾點好處，例如民俗月通常是在國曆8月份左右，無論是平日裡氣溫較高，或是剛好遇到颱風、下雨，都是看屋的好時機，剛好可以檢視屋況有無滲漏水，或是頂樓的物件會不會室內太悶熱等；再者，民俗月傳統上被視為房市的淡季，此時進場看屋，好的物件競爭者相對比較少，能有比較充裕的時間考慮，如需進入議價階段，也可能有機會和屋主談到好價錢，甚至購買新宅的3C家電等，也許也有額外的優惠。

不過，當民眾仍有購屋的剛性需求，內心卻仍在意民俗月禁忌，又該怎麼辦？周清源表示，通常民俗月，民眾比較會避免看屋（減少外出）或是做決定。若對於出外看屋有疑慮，建議多善用線上看屋工具，例如信義房屋推出的「DiNDON智能賞屋」，線上就能檢視物件的2D及3D空間圖、用AI技術辨識房間尺寸、聆聽AI語音導覽等，完全不受時間與空間限制，甚至還能透過3D變裝功能，導入多樣的裝潢風格，感受房屋未來裝潢後的樣貌。

周清源也表示，也有部分民眾民俗月時「避免做決定」，尤其希望交屋、入厝的時間點不要落在民俗月內，此時，就可以在下斡旋時，預先和賣方取得共識，雙方先簽約、辦理過戶相關手續，但將交屋日期稍微延至民俗月之後，或是依據農民曆挑選「宜移徒」、「移入宅」、「移安床」的日子，如此一來就可以兼顧購屋需求，又能避開民俗月的禁忌。