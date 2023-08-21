男子涂明朗去年到台北市富商住家竊走520萬現金遭逮，警方靠監視器與DNA將他逮獲，追查後發現他在22年前犯下至少多起性侵、住宅竊案；他性侵8名女子部分台北地方法院去年將他判刑26年8月，他另遭檢方起訴侵入住宅竊盜未遂罪部分，北院判刑1年10月。可上訴。

涂明朗在2014年8月28日凌晨3點多在北市一處集合公寓旁防火巷，沿1樓遮雨棚往上攀趴至同棟5樓後，開啟未上鎖之客廳窗戶，侵入被害人住處之客廳內覓找財物欲行竊，然因驚動被害人飼養之犬隻狂吠不止，吵醒被害人及外傭起床查看。

涂明朗見狀旋逃離現場，被害人報警處理後，員警前往現場查看，並在客廳地板上發現可疑襪子紋，並在其上採得DNA生物跡證後建檔，涂在去年5月19日因另犯侵入住宅竊盜及性侵案件被捕，由員警採集涂明朗之口腔唾液之生物跡證送驗，經比對與上揭襪子紋之DNA-STR型別相符。

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