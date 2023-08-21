為除行人地獄惡名，並提升行人通過路口優先權，台北市交通局將行人綠燈早開列為號誌路口基本配備，至8月20日止，路口號誌行人綠燈早開累計達699處，並已完成147所國小周邊200處路口號誌，每日上午5時至晚間11時實施行人綠燈早開，133所國高中職周邊75處路口設置則將於8月底前完成。

交工處交通控制中心主任蔡于婷指出，今年截至8月20日止，北市路口號誌新增行人綠燈早開380處，累計達699處，行人專用時相新增18處，累計達244處。

她說，交工處並於6月30日完成全市147所國小周邊200處路口號誌，於每日上午5時至晚間11時實施行人綠燈早開，並預計8月底開學前完成133所國高中職周邊75處路口設置。另，將優先擇12行政區各1所學校，於學校周邊車流條件允許之路口設置行人專用時相，減少人車交織情形。

她表示，後續將採分階段行人時制調整計畫，將行人綠燈早開列為號誌路口基本配備，預計今年9月底前完成12行政區各1條主要幹道、2024年底前完成八橫八縱主要幹道，2025年底前完成34條主次要幹道等檢討，以保障行人用路安全，共同朝零死亡願景前進。