刑事局中打破獲水房集團，查獲22名主嫌與共犯。(警方提供)

刑事局中打破獲水房集團，查扣電腦、手機等犯罪工具。(警方提供)

以夏姓男子為首的水房集團為躲避查緝，不但藉由開設空殼公司、以三方支付的方式為博弈集團洗錢，還為新進人員進行訓練，完訓後即要他們各自藏匿家中從事轉帳洗錢，短短不到1年，洗錢金額高達15億元，刑事局中打今年2月、6月分兩波行動，共逮獲夏男等22人，查扣相關人帳戶不法所得達7700萬。

刑事局中打三隊接連破獲多起博弈機房相關案件，經持續溯源，發現夏男為首的水房集團替多個博弈網站洗錢，警方持續搜查發現，該集團利用人頭開設昌盛發、鼎中及日前等3家空頭公司，再利用三方支付的方式，以每筆費用抽取35元佣金的方式為博弈集團洗錢，去年5月到今年2月，不到1年洗錢金額達15億元。

此外，該集團經營初期招募員工，特別將新進人員藏匿在承租的高級住宅大樓內，透過集中訓練管理方式教導員工相關作業流程，等他們熟悉網銀轉帳且能迅速操作後，便化整為零，讓員工藏匿在自家聽候指令從事轉帳洗錢工作，藉以避免集體被查獲，且這些員工必須定時打卡上班、在群組回報工作情況。

警方持續搜查，今年2月、6月分別搜查集團在太平、北區的據點，分別逮獲曾姓犯嫌等13人、夏姓犯嫌等9人，並查扣手機、筆電及存簿等洗錢工具，且警方在搜索時發現有集團成員正在洗錢轉帳，其帳戶內更有近3000萬不法資金，除建請檢方緊急扣押，另也查扣相關涉案人名下4400萬現金及3筆土地、房產等。

警方偵訊犯嫌後，分別依組織犯罪防制條例及賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦，其中38歲曾男等5人遭羈押，夏男則被裁定12萬元交保。