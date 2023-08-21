大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（21日）發布新聞稿稱，今年以來，大陸海關從台灣地區輸入大陸的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧。為從源頭上防範風險，大陸海關總署決定自今天（2023年8月21日）起，暫停台灣地區芒果輸入大陸。

朱鳳蓮表示，該有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭上防範風險，海關總署決定自2023年8月21日起暫停台灣地區芒果輸入大陸，並已通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》聯繫渠道向台灣方面通報，要求台灣方面進一步完善植物檢疫管理體系。

朱鳳蓮強調，上述措施是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合大陸相關法律法規和標準。

檢出大洋臀紋粉蚧這種有害生物的，台灣芒果不是第一例。大陸海關總署也是以相同理由，從2021年3月1日起暫停台灣地區鳳梨的輸入，當時一共通報了28批次不合格的情況，其中8批就是因為大洋臀紋粉蚧，另外還有14批檢出菝葜黑圓盾蚧，6批是新菠蘿灰粉蚧。

此外，自2021年9月20日起，大陸海關總署也是相同理由暫停台灣地區釋迦和蓮霧輸入大陸。