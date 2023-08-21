殲-20隱形戰機

美國著眼於中方空軍，一直在用隱形5代 F-35戰機訓練F-16戰機。為了磨練對付敵人的戰鬥技能，海軍陸戰隊的F-35B，還有空軍及空軍國民兵的F-35A都在為更大的戰鬥機群扮演「四分衛」，以作為「北方閃電」（Northern Lightning）演習的一部分。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）20日報導，在今年的年度演習中，較舊但載彈量較大的F-16非隱形戰機由F-35掩護，以更有效地與模擬敵軍交戰。此外，美國空軍T-38教練機、F-117「夜鷹」（Nighthawk）隱形戰機，還有部分F-35戰機在演習中也都扮演了假想敵機的角色。

據參加演習的海軍陸戰隊成員說，未來要在任何高風險戰鬥，例如，在印太對抗中國的戰鬥中獲勝，就需要進行這種合作。有鑑於軍事專家預測，雙方很可能爆發衝突，因此這變得勢在必行。

美國海軍陸戰隊飛行員施特賴歇爾（“Melon” Streicher）便說，就進行的訓練來說，讓4、5代戰機協同作戰是重點。「老實說，尤其對F-35而言……這整合是很重要的一部分，」施特賴歇爾說，「我們攜帶4枚飛彈，多年來大家一直這麼說，強調儘管像 F-35 這類隱形飛機較難被發現和擊落，但用來對抗敵機的飛彈卻有限。」

解放軍殲-20與F-35東海上空相遇 誰會先發現對方？

如今每架F-35內部武器艙最多能攜帶4枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），或是兩枚AIM-120搭配各式空對空飛彈。雖然它們能外掛更多空對空飛彈和其他武器，但這會降低它們最主要的隱形性能。

反之，F-16V除了能外掛雷神技術（Raytheon Technologies）的AIM-9X「響尾蛇」（Sidewinder）戰術空對空飛彈外，還能裝備AGM-84「魚叉」（Harpoon）飛彈、AGM-88高速反輻射飛彈（HARM）、AGM-154聯合遙攻武器，還有射程達170英里（近274公里），能有效發動精準打擊的增強型遠距攻陸飛彈（SLAM-ER）等。

施特賴歇爾說，F-16和目前的F-35不同，每架能攜帶6枚飛彈，因此必須提高它們的生存力，好讓它們參戰。「我們要是早早失去它們，那會是問題。因此，我們的任務就是充當四分衛，略加指揮戰鬥。」

台灣部署F-16V戰機

分析指出，假設兩岸爆發衝突，美國空軍F-35或許會和台灣F-16V協同作戰，以對抗中方空軍。不過，這仍取決於美國或如日、韓等擁有F-35的區域盟友是否決定參戰。萬一像在烏克蘭戰爭中所看到的，它們不願直接與北京開戰，那台灣的F-16V就只能靠自己來對抗解放軍的殲-20隱形戰機了。

而F-35是目前最搶手的5代隱形戰機，通常和F-16及有「炸彈卡車」之稱的F-15搭檔，為它們提供掩護。在戰鬥中，F-35負責偵察並踹門，以確保搶得優勢，接著讓其他載彈量較大，但不具隱形性能的戰機大舉發動攻擊。