藍心湄攜手男團Ozone重新演繹經典歌。（索尼音樂提供）

藍心湄受邀於「經典翻唱活動」獻聲，與平均年紀僅22.5歲的男團Ozone重新演繹她當年經典歌〈你的電話〉，藍心湄坦言此次合作前並不認識Ozone，但驚訝的是「我身邊的每個人都知道Ozone」，尤其她有一個年僅國二的「小閨蜜」是Ozone的鐵粉，藍心湄起初表示不認識Ozone時，小閨蜜因此和她生氣，整整6天都不和她說話，「因為一個成員要氣一天」，讓她好氣又好笑。

索尼音樂30週年特別企劃「說你愛我」第二波「經典翻唱活動」，由最潮男女對唱歌曲〈你的電話〉揭開序幕；藍心湄和脫拉庫樂團合唱的〈你的電話〉於1999年發行，一推出就橫掃歌擅，是當時最火紅的男女對唱曲。時隔24年，〈你的電話〉即將再度引領潮流，藍心湄表示之所以願意重新詮釋〈你的電話〉，是因為得知索尼音樂計畫翻唱自己的代表作，很希望聽聽現在自己的演唱還能做到什麼，以及這首歌現在再次推出會是什麼樣貌。

她聽到〈你的電話〉新編曲的Demo時很感動，「從全新的編曲到加上RAP，像一首新的歌，很青春，有別於脱拉庫Live Band的感覺。」不過藍心湄也坦言此次合作前，並不認識Ozone這個團體，後來她上網做功課，看了Ozone的MV跟表演影片，發現6位成員都相當帥氣、有實力，而在真正見到本人後，更直誇：「他們都非常有禮貌，每一個人都很帥氣也都有自己的風格，且本人就長得像是修圖過後、套好濾鏡的樣子，太帥了。」

由於Ozone和藍心湄是分開錄音，直到拍攝宣傳照時才首次碰面，Ozone特別準備了復古電話造型的翻糖蛋糕送給藍心湄，讓藍心湄十分驚喜。佳辰表示：「第一次看到原曲MV時覺得，哇！也太酷了吧！在公路上，有小巴士、很嘻皮，到現在看還是很前衛、很帥。」文廷則表示錄音時副歌唱起來很爽，特別請製作人讓自己多唱幾次，嘗試加入不同的感覺。