玉山銀總經理陳茂欽表示，大陸經濟發展進入平庸時代，很難再有亮麗的表現，如同蘇聯1960年代的情況。大陸目前面臨「複合式的挑戰」，包括大陸面臨債務和不動產泡沬化及全球不景氣和中美對抗。債務沒處理好會成為債務危機，金融沒處理好就會演變為金融危機。

玉山銀海外經營有成，在10個國家地區擁有31個營業據點，上半年海外分子行獲利年成長122.8%，貢獻銀行33.2%獲利，海外分行獲利排名國銀第2。玉山金董事長黃男州表示，海外風險管理是拓展海外最重要關鍵，玉山目標在第四個10年(2022~2031年)，海外分行占整體獲利能長期維持在三分之一。今年下半年玉山銀海外分行貢獻也會不錯，玉山香港的美元活存利率趨近於零，在美元利率急升下，利差就相當明顯。今年上半年香港分行在所有分行中表現最佳，而新加坡表現也不錯，目前新加坡分行的員工數約60人，未來幾年將擴增至100人左右。

玉山銀福岡分行上月開業，是第一家在九州設立分行的台資銀行，九州是日本半導體、汽車產業及中小企業聚落重鎮，許多台資供應鏈在九州設立營運據點；福岡分行掌握在地特色業務及再生能源商機，深耕台日跨境客群與東京分行發揮1+1>2優勢，擴大東北亞的經營腹地。