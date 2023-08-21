光禹國際以全息互動、AR/VR數位科技在嘉義打造文化旅遊的園區，提升嘉義地方文化整合應用，開創嘉義縣文化科技觀光產業新紀元，讓嘉義縣不僅「農工大縣正在實現」外，有機會全面發展文化科技巿場。

光禹國際董事長字維新指出，任何產業要成功發展，需要有商業化的條件，文化科技產業難在台灣落地、主要是台灣巿場規模不夠大，沒有人口紅利支撐，墊高巿場門檻。但光禹國際從高雄Holopark找到可執行的商業模式，成功對接海外觀光旅客，放大規模複到嘉義Holopark羊角藝術村後，同樣可以吸引海外觀光人潮、帶動地方經濟。

Holopark羊角藝術村第一期開放萌寵家族、咩咩上樂樂園、美食餐廳、AR魔法森林四大區域；目前規畫與故宮南院以套票方式推出吸引人潮；第二期透過最新全息及數位科技規劃世界聯合沉浸藝術中心、親子互動多媒體、光影水樂園等建設，更在園區內闢建ESG相關的設施，值得期待。

字維新表示，第一期Holopark強調科技與生態，日本奈良鹿為日本帶來觀光商機，即將開幕的Holopark羊角藝術村萌寵樂園更甚日本奈良鹿。這裡的羊群也練就上樹的本領，罕見的畫面將引來一波觀光旅遊；魔法森林秀也將是吸晴亮點，民眾腳踩動力裝置，動力傳輸到樹枝上，照亮整片森林、呼應ESG。

光禹國際目前在高雄、嘉義二大場域商轉，除嘉義Holopark羊角村將開幕外，高雄也展現Holopark 5G元宇宙虛實整合應用成果，今年幾項大型開發標案陸續進行中，預計帶動第4季營收，可望明年第2季轉上巿交易。