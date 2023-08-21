彰化縣衛生局舉辦的健康鄉鎮市公所體適能檢測列車，首站從員林市公所啟動。（孫英哲攝）

彰化縣衛生局今天在員林市公所啟動「健康鄉鎮市公所體適能檢測列車」，預計全縣26個鄉鎮市公所都將參與，將在12月底前完成對全數公所約1500人的檢測。衛生局指出，檢測服務不僅限於公所員工，也歡迎民眾向當地衛生所報名參加。

「有健康的身體，才有健康的未來！」彰化縣長王惠美表示，在體適能檢測上，一般人的心肺耐力從25歲起，每年約減少1％，直到75歲時，可能僅剩年輕時的一半，導致很多長輩都因為心肺衰竭而過世，因此平時就得多照顧自己的健康，在社區的關懷據點、不老健身房等地都有在進行體適能檢測。

為提升民眾對健康體適能的認知，衛生局自2018年及2019年起，就分別在社區C據點和萬人健檢的第2階段報告解說時，針對長者及健檢民眾提供體適能檢測，每年約檢測4400人和2700人，未來會增加量能，希望能擴及更多人，因此從公部門開始做起。

衛生局說，公部門中，不少人得整天久坐，工作相當辛苦，也藉此讓大家知道自己的體適能，體適能佳的人，心肺耐力較佳，較有活力，不易疲累，也提醒大家要注意BMI，避免三高，使身體更好。

體適能檢測項目包括身體組成、柔軟度、肌力與肌耐力、心肺耐力等4大項，檢測後由專業檢測員針對檢測結果進行說明和運動建議。

衛生局希望在鄉鎮市首長的帶領下，不僅能使公所員工了解健康體適能的要素，也能讓社區民眾共同參與，提升民眾對個人體能狀況和適當運動的認識，養成定期運動的習慣。

員林市長游振雄表示，衛生局舉辦的「健康鄉鎮市公所體適能檢測列車」第一站就是員林，他笑稱自己的體適能沒有一項及格，希望他和員工經過體適能檢測後要好好調整自己的生活作息，建立良好運動習慣、作息，找回健康活力的人生。