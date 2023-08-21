好市多聯名卡換手牽動國銀發卡排名，面對台北富邦銀行來勢洶洶，目前居發卡三哥的玉山銀首度表態，玉山銀行董事長黃男州表示，同業動作頻頻，玉山銀行也做好因應措施，今年的刷卡表現不錯，尤其隨著國境開放，近期發的星宇航空聯名卡、熊本熊卡都很不錯，有信心守住「三哥」地位。

國銀公布7月底發卡概況，國泰世華在流通卡數有1041萬張，有效卡數達660萬，位居榜首。中國信託銀行排名第二，擁有886萬張流通卡和561萬張有效卡。排名第三的則是玉山銀行，其流通卡數為707萬，有效卡數為475萬。

不過隨著好市多卡易主，北富銀6月底擠下台新銀行，排名衝上第四，7月底擁有流通卡數680萬和有效卡數443萬。與玉山銀行的流通卡數縮短至30萬張以內。對此，黃男州表示，同業「追兵在後」，玉山也會非常努力，像與星宇航空合作的聯名卡，發卡表現就非常不錯，加上熊本熊助攻，「應該有機會」守住排行第三。

富邦Costco聯名卡8日正式開放在Costco賣場獨家使用，發卡量已突破165萬張，是台灣信用卡發卡量增速最快紀錄。玉山銀行與JCB國際組織攜手日本九州熊本縣高人氣的熊本熊，發行「玉山熊本熊信用卡」全台獨家上巿，卡片優惠結合日本當地如SUICA等指定交通票證以及國人最喜愛的連鎖品牌如BIC CAMERA、松本清等，打造熊好用、熊好買、熊好玩，消費必備的信用卡。