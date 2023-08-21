《台灣民意基金會》今（21）日公布了8月份的2024總統大選民調，其中民進黨總統參選人賴清德的支持度衝破4成，來到43.4%，引發外界熱議。對此，前立委郭正亮就研判，賴清德的民調突然衝高，是因「西瓜效應」出現，以及過境美國、接受外媒專訪，使得他的「總統格局」獲得提升。

《台灣民意基金會》今公布8月份的總統大選民調，賴清德的支持度為43.4%，相較上月上升7個百分點；民眾黨總統參選人柯文哲26.6%，相較上月下降1.2個百分點；國民黨參選人侯友宜13.6%，相較上月驟降6.6個百分點。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》分析，賴清德的支持度上升幅度這麼高的原因有二，首先，賴的看好度已經衝高至57%，且部分選民認為，非綠陣營整合無望，因此表態支持賴，使得「西瓜效應」出現了。

第二點，賴清德日前過境美國、接受《彭博》訪問，很容易會凸顯「總統高度」，使他加到分。郭正亮直言，至今尚未看到侯友宜和柯文哲接受總統格局的專訪，比起身為副總統的賴清德，兩人提高總統格局「有比賴方便嗎？」不過，他也認為，賴清德的聲勢已經到最高峰了，因為前兩點要維持住也並不容易。