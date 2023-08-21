苗栗南庄鄉鹿場部落20日下午5點多突然停電，當時地方以為豪大雨，導致落石、樹枝掉落砸毀電線，經台電人員搶修，才赫然發現停電原因，竟是有1隻台灣獼猴誤觸電線桿，且台電人員到場時，獼猴已經焦黑死亡，而地方無奈感嘆，這類事件已是見怪不怪。

苗栗縣議員楊文昌表示，昨天下午5點多，南庄鄉鹿場部落突然大停電，因為當時山區下大雨，大家原本推測是樹木、落石，趕緊通報台電幫忙搶修，結果才知竟然是1隻台灣獼猴，懸掛在電線桿上，還有些身體部位焦黑，造成大停電。

楊文昌說，南庄鄉不只鹿場部落常常突然斷電，包括向天湖、東興等地區，也時常有動物誤觸電線桿或是落石、枝幹導致跳電，光是「獼猴斷電」案件，今年已經有3、4件，地方上都不堪其擾。

台電苗栗業處21日表示，昨接獲楊文昌議員電話通報停電，經派員查修發現東河幹201電桿，其熔絲鏈開關，因台灣獼猴碰觸跳脫，導致171戶停電，經搶修後昨天傍晚6點50吩復電，造成用戶生活不便，台電深感抱歉，日後會加強線路巡視減少停電事故發生。