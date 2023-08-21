花蓮縣政府原住民行政處即日起至11月19日止，在花蓮縣台灣原住民族文化館辦理「原住民族黑膠唱片展」，讓帶著生活記憶的歌曲能再度被吟唱。（花蓮縣政府原住民行政處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府記錄、典藏原住民族文化在時間與空間上的發展軌跡，取得授權展出60首唱片公司在1960年至1970年赴花蓮部落錄製的經典傳唱歌謠，即日起至11月在花蓮縣台灣原住民族文化館展出，希望讓帶著生活記憶的歌曲能再度被吟唱，讓聽眾獲得滿滿的感動。

縣府原住民行政處即日起至11月19日止，花蓮台灣原住民族文化館展出「原住民族黑膠唱片展」，藉由貓貍文化工作室授權展出鈴鈴唱片於花蓮在地錄製的歌謠音樂作品，重現1960至1970年代部落經典傳唱歌謠。

策展人王繼三與黃錦城表示，鈴鈴唱片自1961年開始出版各地原住民族演唱的歌謠，有幾個特別的地方值得關注與探討，例如這些錄音成果較1965年許常惠與史惟亮發起的民歌採集運動時間早，且歌曲演唱沒有被調整或過濾，接近原本真實的聲音，其次，因為已經是出版品，如今還有機會被民間零星保存，與民間更具親近性。

縣長徐榛蔚認為，溯源與未來一樣重要，回顧過去珍貴的無形文化資產，喚回「記憶的回顧」，再現部落主體性及自主性歷史解釋權，促使族人喚起1960年至1970 年代於花蓮地區的人文風貌，藉此重新解釋當下時空的文化歷史脈絡性。

她說，縣府為保存原住民族影音資料，培育在地人才進行原住民族知識建構計畫，透過部落大學長期開辦課程，彙整語料及古調、編整教材及人才資料庫，期望未來有更多年輕音樂創作者利用這些昔日的傳統歌謠結合流行元素，讓這些帶著生活記憶的歌曲再次被吟唱、運用及感動。

原民處藝術文化科長徐采瑤表示，展覽共精選60首歌曲，呈現當時的面貌，希望藉著原聲把音樂背後的故事與各種細微文化元素具體連結，在數位資訊速食時代裡建構新的歌謠社群基礎，舊的歌謠有人聽、有人唱，營造新契機，讓歌聲與故事繼續傳唱下去。

此外，展覽期間另安排系列講座，由美國德州大學畢業、台灣流行音樂研究者徐睿楷擔任主講人，分享1960年代發行大量原住民音樂唱片的鈴鈴唱片公司長期和阿美文化村合作歌謠唱片、1960年代中期花蓮與台東的傳唱歌謠、1960年代末期唱片多樣化，及1970 年代黑膠唱片的尾聲，詳情可至花蓮縣台灣原住民族文化館臉書粉絲專頁查詢。