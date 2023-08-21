婦產科名醫蘇怡寧經常在臉書解決網友婦科相關疑難雜症，他今（21）日收到女網友私訊求助，女網友說一周內和前任及現任男友床戰，但前男友一直是軟鳥進入，最後採打手槍射精，如今她懷孕卻不知孩子父親是誰，蘇怡寧根據她的描述，推測軟鳥前男友是父親的機率最高，但仍建議她到門診用超音波根據胚胎大小來推測。

蘇怡寧今在個人臉書粉專上傳女網友的私訊截圖，女網友向他表示，有吃排卵藥，所以生理期報到時間很固定，上個月跟前任發生性關係，對方一直都是軟鳥進入，最後是打手槍清槍。

女網友和前後任發生性關係，懷孕卻不知孩子父親是誰。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書粉專）

女網友說，和前男友發生關係前的一周，也和現任男友做愛，且未戴套，如今她懷孕了，卻不知孩子的父親是誰，請蘇怡寧協助研判。

蘇怡寧指出，若要推測得先確認她的經期是規則的，預測經期本來該報到的時間，往前推14天前後兩天大概是最可能受孕的時間，若有排卵試紙或量基礎體溫會更好判斷，根據她的敘述推測，軟鳥男時間比較接近推測的排卵日，是孩子父親的機會比較大，「看起來軟鳥男精子好像滿厲害。」

蘇怡寧建議女網友到門診用超音波根據胚胎大小來推測，較有參考價值，但世事無絕對，最保險的做法是做親緣鑑定，「聽阿北說一句，既然都發生了，坦承以對應該才是最佳辦法。畢竟和軟鳥男之間一定有一些問題才會變前任，現任妳應該也不太滿意，才會回去找前任。」

貼文引發網友關注，「雖然是軟鳥，但卻是強精子」、「後段有點開示的感覺，好複雜的人生唷」、「好有勇氣的詢問」、「所以軟鳥是分手原因？！」