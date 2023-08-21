台南市政府觀光旅遊局推出的「浪漫七夕鎖住愛情-台南愛之橋」活動，8月22日至9月30日歡迎情侶、伴侶一起到台南7座愛之橋鎖住愛情。（洪榮志攝）

明天是七夕情人節，台南市政府文化局宣布，七夕嘉年華「愛力啦啦隊」最強應援活動啟動，除於8月21日至9月10日精心策畫各式浪漫活動外，還將於8月26、27日在西竹圍之丘文創園區舉行「七夕城市應援慶典」。市府觀光旅遊局也推出「浪漫七夕鎖住愛情-台南愛之橋」活動，8月22日至9月30日歡迎情侶、伴侶們，一起到台南7座愛之橋鎖住愛情。

文化局指出，七夕嘉年華《愛力啦啦隊：整座城市為你加油！》活動為期21天，內容有透過浪漫的月下讀書會、認識台南不同時代關於愛的歌謠、「七夕發聲所」podcast訪談、「練愛啦啦隊」城市走讀，以及魁星、七娘媽等豐富的城市故事。

文化局說，在眾多七夕習俗典故裡出現的神明，包括為人熟知、祈求感情的7大月老、今年初登場的桃花女，以及為考試加油的魁星爺、為長大成年加油的七娘媽都將登場，成為啦啦隊的得力幫手。活動匯集豐富的文化底蘊，集結7大月老廟宇、收錄12則聲音故事、4場文化走讀及7大主題活動，邀請大眾在愛的月份裡，感受台南這座「愛的城市」。

市長黃偉哲表示，文學大師葉石濤曾說，台南是一個適合工作、戀愛、過生活的城市；談戀愛要人也要神，人要努力去追，神明則來幫忙牽成好姻緣，此次活動商請台南7大主要宮廟的月老神君一起來，再加上桃花女，共7＋1位神明，希望幫助大家締結美好姻緣。

觀旅局長林國華也認為，「浪漫七夕鎖住愛情-台南愛之橋」活動特別挑選台南7處具有獨特風景的橋作為活動地點，包括：關子嶺風景區的戀の橋、德元埤荷蘭村鵲（雀）橋、葫蘆埤自然公園連心橋、雙春濱海遊憩區望愛橋、虎頭埤風景區月老橋、龍崎虎形山公園呢喃橋、七股遊客中心心鎖橋等，全都是風景優美的約會場域。

林國華強調，情侶、伴侶們只需要到任一座愛之橋，完成在橋上鎖上寫有2人姓名的掛鎖，並留下幸福的合照，之後將合照上傳活動貼文留言處，並同時標記5位好友，且獲得5個以上讚數，即可參加抽獎，總共有130個獎項，總價值超過10萬元。另外，活動期間到台南住宿並上傳憑證，還可無條件額外增加1次抽獎機會。