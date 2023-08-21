在新竹縣政府對面的縣政七街上的建案工地，21日上午發生路基塌陷意外，經會勘後研判，建案工地設置的止水樁不夠密集，加上近來豪雨，將該處土石淘空下陷，在自來水管線斷裂後造成洞坑！

「我們會負起全部的責任！」新業建設總經理簡福榮在會勘，坦承縣政七街天坑與建案有關，他說，事件原因有可能是止水樁做得不是很完善，形成有些孔洞，加上最持的豪雨，地下水就把砂帶出來，使路面有點下陷。

簡福榮並說，因地下剛好有自來水管，路基下陷後使管線破裂，在土石被沖刷後造成路基塌陷，事件發生後馬上請安全監測人到場檢測，基本上工地週邊大樓並沒有問題。

工務處長江良淵要求建商負起責任，儘速故好善後事宜。簡福榮指目前先進行灌漿，將地下孔洞先補起來，隨後把自來水、瓦斯及中華電信管線在今天修好，避免影響的民眾使用。

斗崙里長提出做透地雷達等要求，簡福榮同意比照豐采520路基塌陷事件，由里長找第三方公正單位做檢測，同時會在旁邊大樓設置傾斜儀，確保週邊大樓不會有下陷等問題。

在竹北市光明六路和縣政七街口的建案工地，興建地下6層、地上26層的社區大樓，目前已完成地下室的開挖，21日上午10許在工地旁發生路基塌陷時，幸好當時沒有人車經過。

縣政七街是6米寬的2車道，發生坑洞的面積有1個車道寬3米長約5米，自來水管線斷裂後，水往工地地下5米處滲漏，水公司關閉附近水閥，瓦斯公司也斷氣，消防局人員在現場佈署1水線保持警戒。

縣府工務處長江良淵認為，縣政七街天坑不排除與該工地開挖地下室有關，要求立即停工，下午會勘後研判是工地止水樁可能不夠密集，加上近來豪雨，地下土石被沖刷，路基下陷壓毀自來水管，土石被淘空後造成坑洞。