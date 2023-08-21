大陸國台辦今（21）日發出新聞稿指出，大陸海關在台灣進口的芒果中截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，若傳入將對農業及生態環境造成嚴重威脅，宣布自今日起暫停台灣芒果輸入。此一事隨即在PTT上引爆。大批網友更酸「可以賣芒果乾了」。

據《中央社》先前報導，行政院農業委員會（現為農業部）農糧署官網指出，截至今（2023）年6月6日，台灣芒果出口量累計899.1公噸，第一名為香港367.77公噸最多、其次為韓國365.92公噸居次、第3為日本104.18公噸，而中國大陸以45.8公噸排第四。

對於此次芒果遭到對岸暫停輸入，PTT網友紛紛怒轟，「陳吉仲要成立百億基金救芒果？」、「農業部又要補助中間商了嗎？」、「國軍、學童開吃」、「可以賣芒果干了，賴暗爽」 、「可以賣芒果干了，賴清德暗爽」、「島內一堆芒果乾銷量，不用怕」、「祖國不吃芒果乾這一套」、「可以大內銷芒果乾了」、「 農業補助部請編預算補助」。

PTT鄉民針對大陸暫停台灣芒果進口展開討論。（圖截自PTT八卦版）

此外也有鄉民發出問卦，詢問「今年是不是可以班班吃芒果了？」、「阿兵哥喜歡吃芒果嗎？」、「芒果銷不出去，芒果乾是不是要突然變多了？」狠狠嘲諷民進黨跟新任農業部長陳吉仲。

不過也有民眾持不同意見，「問題是芒果季只到9月」、「芒果冰可以降價了」、「政府很有錢，準備補助起來」。