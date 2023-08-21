有句話說，「好人有好報，傻人有傻福」。《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、射手座、摩羯座待人一向真誠，即使知道吃虧甚至被人利用，卻從不計較得失，因此能為自己帶來福報，同時獲得良好人脈，使自己晚年生活比一般人還要好。

▍獅子座

獅子座喜歡交朋友，而且講義氣也不怕吃虧，他們極度愛面子，有時明知被佔了便宜，仍難以拒絕，大度的讓人覺得是個「冤大頭」，雖然免不了吸引小人，但也因此容易被人看得起，貴人運跟著來。

▍射手座

射手座喜歡探索、結交不同圈子的朋友，若他們一旦認定對方，會特別重情義，朋友的事都會當自己的事，雞婆又溫暖，而粗枝大葉的射手座不乏被人利用，但人脈會形成，為自己帶來一生的福報。

▍摩羯座

摩羯座不介意被人利用，也不在意多付出，認為只要自己能力或天賦能被人看重即可，反正誰也帶不走，沒有所謂傻不傻的問題！而這是因為這種心態，他們晚年的生活比一般人還要好，這就是福報。