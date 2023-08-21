天使隊大谷翔平的真正身價一直是美國媒體非常感興趣的話題，雖然有WAR（勝場貢獻值）這項數據來分析球員對球隊的價值，但是大谷的WAR一向是被低估了。美媒ESPN指出，大谷的投打貢獻兩者相加計算仍然對他不夠公平，因為那相當於兩位頂級球員的成績，而他只佔據1個球員名額。

ESPN專欄「大谷身價計算器」把大谷翔平的每一分球技都換算成美金，設定兌換率1 WAR = 800萬美元，最近3季他的平均年薪應該是驚人的7600萬美元（新台幣24.3億）。

「投手大谷」年薪3760萬美元，包括主要武器「滑切球」價值2230萬美元，四縫線火球價值790萬美元，指叉球530萬美元，其他球種210萬美元。

「打者翔平」價值年薪3840萬美元，他的怪力2010萬美元，打擊率1000萬美元，耐心價值760萬美元，跑壘70萬美元。力量是大谷的重要優勢，前輩普侯斯（Albert Pujols）評價說：「大谷不需要執著拉打或推打，因為他有能力把球轟到最遠的兩個角落。」

Ohtani’s beautiful hair 💗😮‍💨🥰🤤 pic.twitter.com/XN0GPkRwBn — 大谷翔平 ¹⁷ ⚾️Ohtani Shohei ¹⁷ (@shoheisaveus) August 17, 2023

大聯盟自由市場的合約紀錄是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）去年簽下的9年3.6億美元，平均年薪4000萬美元。賈吉卯足全力在「合約年」打出「生涯年」，為自己贏得一座金山，現在大谷也有機會在合約年打出生涯年。

簽下大谷的風險仍在於健康方面，只要他被傷病拖累，球隊一次損失的就是兩個位置的頂級戰力。從大谷過去的紀錄來看，「投手大谷」的受傷風險肯定較高，主要是「打者翔平」可以讓球團出高價也不會虧本。然而球團的口袋深度有限，大谷的球技已經超過球團的財力，預測他新合約的平均年薪在5000萬美元至6000萬美元之間。